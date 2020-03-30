Как влияет пандемия на финансовое положение читателей Finance.ua (опрос)

С началом пандемии не только в мире, но и в Украине произошло немало негативных изменений в трудовых отношениях: украинцам уменьшают зарплаты и отправляют в неоплачиваемый отпуск. Многие компании вынуждены и вовсе сокращать штат и увольнять сотрудников.

На форуме Finance.ua решили узнать, как же влияет коронакризис на читателей.

Пока результаты свидетельствуют, что 21% респондентов не претерпели никаких изменений – они по-прежнему ходят на работу и получают такую же заработную плату, как и до карантина. Еще 15% начали работать удаленно. Однако 4% опрошенных на дистанционной работе платят меньше, чем раньше.

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Опрос касается и тех, кто имеет собственное дело и владеет бизнесом: 18% предпринимателей ответили, что доходы от их бизнеса существенно упали, а еще 19% заявили, что предприятие и вовсе стоит и лишь терпит убытки.

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