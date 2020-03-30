Как коворкинги работают в условиях карантина (инфографика)

Несколько лет подряд рынок коворкингов Киева переживает существенные структурные сдвиги. В течение только последних трех кварталов рынок коворкингов в Киеве вырос минимум на 22% по объему занятых площадей.

Об этом свидетельствуют данные сайта Colliers International.

“Подавляющее большинство операторов начала функционировать в течение последних 5 лет. Несмотря на то, что на рынке работает около 26 операторов, 67% от общей занятой коворкингами площади в Киеве находится под управлением ключевых игроков: IWG (в Украине представлена ​​брендами Regus и Spaces), Platforma, Creative Quarter, Creative States, NewWork, Chasopys и Tceh. Однако после длительного бума в развитии, рынок коворкингов и гибких пространств сталкивается с рисками вхождения в кризис”, – говорится в сообщении.

Большинство операторов продолжают работать для своих резидентов:

60% продолжают выполнять свои обязательства перед своими резидентами. Однако доступ нерезидентов, а также проведение мероприятий – приостановлены;

полностью закрыть коворкинг, подавляющее большинство – это операторы, которые управляют небольшими по площади коворкингами или те компании, для которых коворкинг не является основным видом бизнес-деятельности;

сейчас коворкинг посещают резиденты, которые арендуют мини-офисы.

Готовы ли операторы отменить арендную плату на период карантина за коворкинги:

арендодатели пока не готовы идти на такое для коворкингов. В качестве исключения – операторы, у которых есть долгосрочные договоры аренды и давние партнерские отношения с арендодателем;

некоторые операторы готовы идти навстречу резидентам, предоставляя возможность уменьшить свои расходы на аренду, путем уменьшения размеров занимаемых ими офисов;

альтернативой скидкам может стать использование специальных дополнительных услуг во время карантина. Операторы предлагают резидентам воспользоваться мебелью из коворкинга для организации своего рабочего места дома;

некоторые игроки внедряют новые услуги, для того, чтобы поддержать положительный денежный поток. Так, например, Creative States организовали доставку еды для своих резидентов. А Creative Quarter концентрируются на развитии своего направления ИТ-аутсорса.

Как отмечается, легче всех кризисный период пройдут операторы, в структуре резидентов ориентирующиеся на корпоративный сектор, имеющие достаточный запас финансовой прочности, а также уровень рентабельности для маневров.

Сроки ввода в эксплуатацию новых объектов откладываются минимум на несколько кварталов.

Справка Finance.ua:

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