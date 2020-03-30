Как коворкинги работают в условиях карантина (инфографика)

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Несколько лет подряд рынок коворкингов Киева переживает существенные структурные сдвиги. В течение только последних трех кварталов рынок коворкингов в Киеве вырос минимум на 22% по объему занятых площадей.
Об этом свидетельствуют данные сайта Colliers International.
“Подавляющее большинство операторов начала функционировать в течение последних 5 лет. Несмотря на то, что на рынке работает около 26 операторов, 67% от общей занятой коворкингами площади в Киеве находится под управлением ключевых игроков: IWG (в Украине представлена брендами Regus и Spaces), Platforma, Creative Quarter, Creative States, NewWork, Chasopys и Tceh. Однако после длительного бума в развитии, рынок коворкингов и гибких пространств сталкивается с рисками вхождения в кризис”, – говорится в сообщении.
Большинство операторов продолжают работать для своих резидентов:
Готовы ли операторы отменить арендную плату на период карантина за коворкинги:
Как отмечается, легче всех кризисный период пройдут операторы, в структуре резидентов ориентирующиеся на корпоративный сектор, имеющие достаточный запас финансовой прочности, а также уровень рентабельности для маневров.
Сроки ввода в эксплуатацию новых объектов откладываются минимум на несколько кварталов.
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