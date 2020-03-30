НБУ ослабил требования к банкам на время карантина

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Национальный банк Украины принял решения, направленные на смягчение требований к работе банков во время действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, на период действия карантина и ограничительных мер, НБУ разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финансовых учреждений не проходить тестирование. Проведение собеседований с кандидатами будет осуществляться средствами видеосвязи.
Кроме того, в этот период банкам, небанковским финансовым учреждениям и другим лицам разрешается не предоставлять в НБУ документы на бумажных носителях при условии их предоставления в электронном виде по электронной почте (системы электронного документооборота) НБУ с наложением на них квалифицированной электронной подписи.
Также НБУ продлил сроки введения требований Положения № 97 “Об организации процесса управления проблемными активами в банках”. В частности, на шесть месяцев продлен срок разработки и утверждения банками стратегии управления проблемными активами и оперативного плана. В то же время, от банков требуется в срок до 30 апреля 2020 разработать план работы с неработающими активами и взыскать имущество, признанными банком по состоянию на 1 марта 2020 года. Конечный срок полного внедрения требований этого положения продлен до 30 ноября 2020 года.
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