Стало известно, кто купил «дочку» российского госбанка в Украине

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99% акций «Проминвестбанка», который принадлежал российскому государственному «Внешэкономбанку», приобрела финансовая компания «Фортифай» при посредничестве компании «Альтана Капитал».
Об этом свидетельствует решение Киевского апелляционного суда, в котором эти компании оспаривают арест, наложенный на акции «Проминвестбанка».
Соответствующим решением Киевский апелляционный суд отказал «Фортифай» в отмене ареста. Следовательно, компания не может завершить сделку по покупке «Проминвестбанка».
Конечным бенефициаром «Фортифай» является гражданин Фаткуллин Сергей, зарегистрированный в Одесской области.
5 марта в Украине принудительно продали контрольный пакет акций «Проминвестбанка» за 268,7 миллиона гривен. Продажа состоялась несмотря на запрет, который наложил Стокгольмский арбитраж. «Внешэкономбанк» («ВЭБ»), которому принадлежал «Проминвестбанк», заявил, что потребует взыскания с Украины компенсации за принудительную продажу банка.
Акции «Проминвестбанка» в Украине пытались продать по требованию Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат. Так Коломойский пытается погасить задолженность России по решению другого международного арбитража в Гааге, который присудил олигарху компенсацию за потерю активов при аннексии Крыма Россией.
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