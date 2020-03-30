В Украине могут увеличить штрафы за сжигание листьев и сухой травы

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды работает над законопроектом об увеличении штрафов за сжигание листьев и сухой травы.
Об этом написала в FACEBOOK заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.
“Проблема сжигания сухой травы и листьев возникает каждый год и пока без действенных сдвигов. Проинформирую, что планирует делать министерство в ближайшее время”, – говорится в сообщении.
Что планирует министерство:
Штраф за сжигание листьев:
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