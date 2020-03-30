В Украине могут увеличить штрафы за сжигание листьев и сухой травы

Министерство энергетики и защиты окружающей среды работает над законопроектом об увеличении штрафов за сжигание листьев и сухой травы.

Об этом написала в FACEBOOK заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

“Проблема сжигания сухой травы и листьев возникает каждый год и пока без действенных сдвигов. Проинформирую, что планирует делать министерство в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

Что планирует министерство:

совместно с комитетом разрабатывается проект закона о внесении изменений относительно размера штрафов. Этот проект закона выносился на рассмотрение предыдущим парламентом, но так и не был принят;

министерство планирует обратиться в Национальную полицию с запросом о текущей статистике штрафования по соответствующей статье административного кодекса, а также в отношении совместной информационной кампании и усиления контроля по всей территории Украины;

планируется проанализировать возможности расширения Постановления, утверждающего перечень видов деятельности, относящихся к природоохранным мероприятиям, чтобы местные власти могли устанавливать системы видеонаблюдения за возгоранием в природных экосистемах.

Справка Finance.ua

Штраф за сжигание листьев:

статья 77.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы за “самовольное выжигание растительности или ее остатков” от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За такие действия можно получить штраф от 340 до 1360 гривен, а если это делают предприниматели, то от 850 до 1700 гривен.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫