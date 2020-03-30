0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 140 0

В Украине могут увеличить штрафы за сжигание листьев и сухой травы

В Украине могут увеличить штрафы за сжигание листьев и сухой травы

Министерство энергетики и защиты окружающей среды работает над законопроектом об увеличении штрафов за сжигание листьев и сухой травы.

Об этом написала в FACEBOOK заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

“Проблема сжигания сухой травы и листьев возникает каждый год и пока без действенных сдвигов. Проинформирую, что планирует делать министерство в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

Что планирует министерство:

  • совместно с комитетом разрабатывается проект закона о внесении изменений относительно размера штрафов. Этот проект закона выносился на рассмотрение предыдущим парламентом, но так и не был принят;
  • министерство планирует обратиться в Национальную полицию с запросом о текущей статистике штрафования по соответствующей статье административного кодекса, а также в отношении совместной информационной кампании и усиления контроля по всей территории Украины;
  • планируется проанализировать возможности расширения Постановления, утверждающего перечень видов деятельности, относящихся к природоохранным мероприятиям, чтобы местные власти могли устанавливать системы видеонаблюдения за возгоранием в природных экосистемах.

Справка Finance.ua

Штраф за сжигание листьев:

  • статья 77.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы за “самовольное выжигание растительности или ее остатков” от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • За такие действия можно получить штраф от 340 до 1360 гривен, а если это делают предприниматели, то от 850 до 1700 гривен.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэнергетики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.