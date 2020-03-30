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Неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения, – Минэнерго

Неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения, – Минэнерго

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предупреждает, что неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В совещании приняли участие НЭК “Укрэнерго”, государственные предприятия “Оператор рынка”, “Гарантированный покупатель”, НАЭК “Энергоатом”, ЧАО “Укргидроэнерго” и руководство коммерческой дирекции операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг.

Участники сообщили об ухудшении платежной дисциплины потребителей, в том числе населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и малых бытовых потребителей.

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“Следствием сохранения низкой платежной дисциплины потребителей может стать объявление таких операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг “преддефолтного” и/или “дефолтного” состояния, что приведет к невозможности закупки ими электрической энергии и услуг по передаче/распределению электрической энергии и, соответственно, прекращению поставки электрической энергии потребителям, в том числе и населению, что повлияет на рост социальной напряженности в обществе”, – указано в сообщении.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов рассказал о рисках неуплаты гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. По словам Чернышова, неуплата может привести к сложностям в работе поставщиков.

По материалам Сегодня
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