А-Банк и Corezoid.com запустили экспертную систему для преддиагностики коронавируса

А-Банк при технологической поддержке компании Middleware Inc. (США) запустил медицинскую экспертную систему для пред диагностики коронавируса. Помощь в создании экспертной системы оказали специалисты онлайн-каталога врачей Doc.ua. Экспертная система доступна пользователям Интернет в любой точке планеты через Viber аккаунт А-Банка.

“Мы создали медицинскую экспертную систему и позволили взаимодействовать с ней через мессенджеры, – говорит Виктория Фесько, бизнес-аналитик Middleware. Человеку предлагается ответить на несколько вопросов, после чего экспертная система дает ответ, есть ли подозрение на коронавирус”.

Сервис реализован на языке Prolog на базе медицинской экспертной системы, созданной на платформе Deepmemo Rules Engine.

“Наши клиенты могут пользоваться всеми сервисами А-Банка в режиме онлайн. – говорит Ольга Вовк, Head of Digital. Преддиагностика коронавируса – это цифровой сервис, который мы решили сделать доступным всем пользователям Интернета, не только клиентам А-Банка. Для этого достаточно зарегистрироваться в паблик аккаунте А-Банка в Viber и ответить на несколько вопросов. Мы призываем всех клиентов банка беречь себя и своих близких, соблюдать режим самоизоляции и максимально переводить банковские и не только операции в онлайн.