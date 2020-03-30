Вклады в гривне за последние 7 дней марта выросли на 4 млрд гривен - НБУ

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В течение марта 2020 года объемы средств украинцев на гривневых счетах в банках снизились на 2,752 миллиарда гривен и на 19 млн долл.
Такие данные приводит Экспертная платформа Национального банка Украины по итогам марта.
“Борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ о невведении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств”, – говорится в сообщении.
Мониторинг Национального банка свидетельствует о том, что:
Валютные вклады в конце марта почти не менялись после незначительного оттока во второй декаде марта.
“Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте — 3,11%”, – отмечается в исследовании.
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