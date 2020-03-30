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Вклады в гривне за последние 7 дней марта выросли на 4 млрд гривен - НБУ

Вклады в гривне за последние 7 дней марта выросли на 4 млрд гривен - НБУ

В течение марта 2020 года объемы средств украинцев на гривневых счетах в банках снизились на 2,752 миллиарда гривен и на 19 млн долл.

Такие данные приводит Экспертная платформа Национального банка Украины по итогам марта.

“Борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения. Впрочем, тенденция снятия средств с банковских счетов оказалась в марте 2020 года слабой и крайне короткой. А решение НБУ о невведении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств”, – говорится в сообщении.

Мониторинг Национального банка свидетельствует о том, что:

  • сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта;
  • вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта выросли на 4 млрд гривен (+1,2%);
  • за месяц остатки на счетах населения в банковской системе сократились незначительно — на 2,752 млрд в гривне (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%).

Валютные вклады в конце марта почти не менялись после незначительного оттока во второй декаде марта.

“Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте — 3,11%”, – отмечается в исследовании.

Справка Finance.ua:

  • Ранее банкиры отмечали, что паническое снятие депозитов длилось всего несколько дней, после чего клиенты успокоились.
  • По состоянию на 1 марта 2020 года физлица держали в банках 495,2 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем на начало февраля 2020 года.
  • Все банки, кроме «Ощадбанка», являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а следовательно, гарантии Фонда распространяются на их вкладчиков.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не таки велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

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По материалам Finance.UA
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