Рынок аренды за март просел почти на треть

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Киевский рынок аренды недвижимости замер. Если в начале марта риелторы еще фиксировали какую-то активизацию спроса арендаторов, то после начала карантина заявок почти нет.
По словам гендиректора АН “Благовест” Елены Биберовой, в марте 2020 года было проведено 237 операций по аренде недвижимости в Киеве, что меньше показателей февраля на 32%. Уровень затрат на аренду составил $262 тыс.
“В начале марта мы наблюдали активизацию спроса арендаторов, но начало карантина существенно повлияло на ситуацию на рынке. Сейчас заявок почти нет, арендаторы заняли выжидательную позицию. Как изменится ситуация в ближайшей перспективе, говорить пока сложно”, – поделилась эксперт.
Доля сделок с объектами стоимостью до $500/мес. составила 32% от общего объема в марте.
В этом сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Дарницком, Голосеевском, Соломенском районах. В данном ценовом сегменте основной процент сделок – с квартирами.
Самым бюджетным вариантом, арендованным в марте, стала “однушка” площадью 45 кв. м на ул. Порика (Подольский р-н) за 5200 грн/мес.
На ул. Регенераторной (Днепровский р-н) 1-комнатную квартиру площадью 42 кв. м в новом доме арендовали за 11 700 грн/мес.
1-комнатная квартира площадью 45 кв. м на ул. Драгоманова (Дарницкий р-н) была сдана за 13 000 грн/мес.
В ценовом диапазоне $500-1000/мес. в марте было проведено 42% операций.
По этой категории фаворитами стали 2-3-комнатные квартиры в Дарницком, Голосеевском, Печерском районах. Основную долю сделок заняли квартиры, а сделки с домами были единичными. Нежилые помещения здесь составили 10%.
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