Межбанк: настрой рынка остался позитивным для гривны

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Несмотря на то, что формально доллар в пятницу вырос с утренних 27,39/27,42 до 27,42/27,46 гривен – торги можно считать очень удачными для нацвалюты и НБУ.
Практически всю активную фазу сессии (первую половину дня) предложение превышало спрос. Причем настолько, что Нацбанк практически сразу решил пополнять свои резервы. Вначале он скупал доллар по 27,39 гривен и купив первые $50 млн – ушел с рынка.
Но предложение продолжало превышать спрос и это грозило существенным обвалом курса к уровням 27,15-27,20 уже к середине дня.
Регулятор второй раз вышел на торги с покупкой по 27,35 и стоял с этим ценником достаточно долго, выгребая фактически все предложение. По нашим оценкам, купил всего за обе интервенции до $150-180 млн, чем и убрал все давление на доллар до обеда.
Рост котировок во второй половине дня произошел за счет проведения небольших по суммам сделок опоздавших покупателей и спекулянтов.
Часть покупателей появились на рынке после получения очередных порций возмещений НДС экспотерам и это сформировало дополнительный ситуативный спрос на валюту.
Но в целом, общий настрой рынка остался позитивным для гривны уже до самого конца дня.
Ход торгов:
Предложение практически всю первую половину дня превышало спрос и за час сессии доллар подешевел с начальных 27,39/27,42 гривен до 27,36/27,39 к 11:00.
Просел бы и больше, но НБУ вышел с покупкой по 27,39 гривен и выкупил первые $50 млн. Это поддержало котировки американской валюты, но как только Нацбанк ушел с рынка – курс опять начал проседать.
К полудню покупателей все равно было меньше, чем продавцов и курс просел до 27,35/27,38 гривен, а НБУ вышел с новой интервенцией по 27,35. И стоял на покупке достаточно долго,купив по нашим наблюдениям порядка $100-130 млн.
Это вначале удержало котировки доллара на отметке 27,35/27,38 гривен, а затем и несколько подтянуло их к уровню 27,37/27,40 ближе к обеду.
После 14 часов доллар постепенно вырос на единичных сделках до отметки 27,40/27,44 на 15:00 и до 27,42/27,46 к моменту завершения сессии.
Главные события 3 апреля на межбанке:
1) Доллар с утренних 27,39/27,42 гривен за счет активной скупки валюты Нацбанком вырос до 27,42/27,46 к концу торгов;
2) НБУ дважды выходил сегодня на межбанк с выкупом доллара по 27,39 и по 27,35 гривен. Всего купил по нашим оценкам порядка $ 150-180 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3609 гривен, а официальный на 6 апреля составил 27,373 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,40 / 27,44
евро – 29,56 / 29,60
российский рубль – 0,3556 / 0,3563
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0777 / 1,0778
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