Германия пригрозила санкциями Венгрии за злоупотребление карантином

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Германия не исключает сокращения объемов финансовой помощи, предоставляемой Европейским Союзом Венгрии, из-за злоупотребления венгерской властью карантином. Об этом на брифинге по результатам видеоконференции глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
По словам Мааса, в Берлине обеспокоены тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пользуясь карантином из-за коронавируса, получил расширенные полномочия, что может повлечь ограничение прав в стране.
“Неприемлемо, когда страны используют текущую ситуацию для ограничения прав. Поэтому правильно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос, совместимы ли вообще принятые меры с европейским законодательством”, – заявил он.
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