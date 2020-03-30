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Германия пригрозила санкциями Венгрии за злоупотребление карантином

Германия пригрозила санкциями Венгрии за злоупотребление карантином

Германия не исключает сокращения объемов финансовой помощи, предоставляемой Европейским Союзом Венгрии, из-за злоупотребления венгерской властью карантином. Об этом на брифинге по результатам видеоконференции глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам Мааса, в Берлине обеспокоены тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пользуясь карантином из-за коронавируса, получил расширенные полномочия, что может повлечь ограничение прав в стране.

“Неприемлемо, когда страны используют текущую ситуацию для ограничения прав. Поэтому правильно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос, совместимы ли вообще принятые меры с европейским законодательством”, – заявил он.

По материалам РБК-Украина
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