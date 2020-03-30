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Обнародован рейтинг самых дорогих для застройки городов мира

Обнародован рейтинг самых дорогих для застройки городов мира

Согласно ежегодному Международному индексу стоимости строительства (ICC), в тройку самых дорогих для застройки городов попали Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. А вот все три самых дешевых для застройки города находятся в Индии – это Бангалор, Нью-Дели и Мумбаи.

Главные критерии рейтингования – специфика недвижимости и уровень ее качества. В таких городах, как Лондон, значительно выросли расходы на дорогие отели и жилые дома. Это является отражением так называемого глобального рынка роскоши, однако касается лишь небольшой части очень развитых и плотно застроенных городов.

10 самых дорогих для застройки городов:

  • Лондон,
  • Нью-Йорк;
  • Гонконг;
  • Женева;
  • Сан-Франциско;
  • Копенгаген;
  • Токио;
  • Цюрих;
  • Дублин;
  • Эдинбург.

10 самых дешевых для застройки городов:

  • Бангалор;
  • Нью-Дели;
  • Мумбаи;
  • Куала-Лумпур;
  • Шэньчжэнь;
  • Ухань;
  • Гуанчжоу;
  • Чэнду;
  • Бангкок;
  • Ханчжоу.

Нынешний отчет завершили только после того, как стал ясен масштаб пандемии COVID-19 и ее экономические последствия. В частности, отмечается, что именно это станет главным вызовом для строительной отрасли в этом году.

Второй задачей, которая стоит перед строителями, является необходимость сократить количество выбросов парниковых газов. Согласно статистическим данным, только на строительные процессы приходится почти 12% мировых выбросов CO2, связанных с энергией, а отопление и охлаждение домов – одна из самых весомых причин глобального потепления.

По материалам Телеканал 24
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