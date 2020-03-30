Обнародован рейтинг самых дорогих для застройки городов мира

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Согласно ежегодному Международному индексу стоимости строительства (ICC), в тройку самых дорогих для застройки городов попали Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. А вот все три самых дешевых для застройки города находятся в Индии – это Бангалор, Нью-Дели и Мумбаи.
Главные критерии рейтингования – специфика недвижимости и уровень ее качества. В таких городах, как Лондон, значительно выросли расходы на дорогие отели и жилые дома. Это является отражением так называемого глобального рынка роскоши, однако касается лишь небольшой части очень развитых и плотно застроенных городов.
10 самых дорогих для застройки городов:
10 самых дешевых для застройки городов:
Нынешний отчет завершили только после того, как стал ясен масштаб пандемии COVID-19 и ее экономические последствия. В частности, отмечается, что именно это станет главным вызовом для строительной отрасли в этом году.
Второй задачей, которая стоит перед строителями, является необходимость сократить количество выбросов парниковых газов. Согласно статистическим данным, только на строительные процессы приходится почти 12% мировых выбросов CO2, связанных с энергией, а отопление и охлаждение домов – одна из самых весомых причин глобального потепления.
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