Обнародован рейтинг самых дорогих для застройки городов мира

Согласно ежегодному Международному индексу стоимости строительства (ICC), в тройку самых дорогих для застройки городов попали Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. А вот все три самых дешевых для застройки города находятся в Индии – это Бангалор, Нью-Дели и Мумбаи.

Главные критерии рейтингования – специфика недвижимости и уровень ее качества. В таких городах, как Лондон, значительно выросли расходы на дорогие отели и жилые дома. Это является отражением так называемого глобального рынка роскоши, однако касается лишь небольшой части очень развитых и плотно застроенных городов.

10 самых дорогих для застройки городов:

Лондон,

Нью-Йорк;

Гонконг;

Женева;

Сан-Франциско;

Копенгаген;

Токио;

Цюрих;

Дублин;

Эдинбург.

10 самых дешевых для застройки городов:

Бангалор;

Нью-Дели;

Мумбаи;

Куала-Лумпур;

Шэньчжэнь;

Ухань;

Гуанчжоу;

Чэнду;

Бангкок;

Ханчжоу.

Нынешний отчет завершили только после того, как стал ясен масштаб пандемии COVID-19 и ее экономические последствия. В частности, отмечается, что именно это станет главным вызовом для строительной отрасли в этом году.

Второй задачей, которая стоит перед строителями, является необходимость сократить количество выбросов парниковых газов. Согласно статистическим данным, только на строительные процессы приходится почти 12% мировых выбросов CO2, связанных с энергией, а отопление и охлаждение домов – одна из самых весомых причин глобального потепления.