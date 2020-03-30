Продажи Ford упали на 12%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ford Motor сообщил о снижении продаж автомобилей в США в марте на 12,5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что март является самым сильным месяцем продаж в первом квартале за дополнительные скидки.
«Несмотря на квартал, все началось очень хорошо, и март на самом деле действительно шел неплохо до 10-го числа. А потом, когда штаты начали ограничивать людей в передвижении, мы начали испытывать гораздо более глубокое влияние», — сказал CNBC Марк Ланев (Mark LaNeve), вице-президент Ford по маркетингу, продажам и обслуживанию в США.
По его данным, только треть из 3100 американских дилеров Ford держат выставочные залы полностью открытыми для продаж. В целом около 50% американских дилеров Ford закрыли демонстрационные залы, но имеют возможность вести продажи online.
Больше всего продажи Ford снизились на пикап F-Series — автомобиль, который лучше всего продается в Америке на протяжении десятилетий. Продажи пикапа снизились на 13,1% за квартал. В целом в первом квартале Ford продал 186,6 тыс. пикапов F-серии, включая F-150.
За тот же период GM продал 143,7 тыс. такого же типа автомобилей Chevrolet Silverado, а Fiat Chrysler — 128,8 тыс. пикапов Ram.
GM и Fiat Chrysler выигрывают конкуренцию с Ford, предложив покупателям новые автомобили в рассрочку под 0% на 84 месяца с отсрочкой платежей на 90 дней для моделей 2019 и 2020 годов.
Ford с 19 марта закрыл производства двигателей и машин в Европе на фоне обострения ситуации с COVID-19. Эпидемия серьезно не повлияла на работу заводов, однако она создала проблемы для дилеров, поставщиков и сотрудников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Швеция без карантинаВчера, 08:22 - 29930 36
В Нацбанке высказались относительно изменения курса гривны в ближайшее времяПозавчера, 17:00 - 8862 6
В Нацбанке рассказали, будут ли вводить ограничения на снятие депозитовВчера, 09:01 - 7497 4
Среднемесячная зарплата 11 тысяч: мнение эксперта о прогнозах КабминаВчера, 19:40 - 618 3
Премьер анонсировал в мае "рестарт экономики" (видео)Вчера, 17:03 - 1565 3
Почему Швеция без карантинаВчера, 08:22 - 29930 36
Депозитные ставки стали растиВчера, 12:01 - 9974 1
В Нацбанке рассказали, будут ли вводить ограничения на снятие депозитовВчера, 09:01 - 7497 4
Сколько украинцев имеют сбережения на период карантина (опрос)Вчера, 13:01 - 4313 1
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4066 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 1849
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4762 30
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 17068 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1052
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7896 4