Продажи Ford упали на 12%

Ford Motor сообщил о снижении продаж автомобилей в США в марте на 12,5% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что март является самым сильным месяцем продаж в первом квартале за дополнительные скидки.

«Несмотря на квартал, все началось очень хорошо, и март на самом деле действительно шел неплохо до 10-го числа. А потом, когда штаты начали ограничивать людей в передвижении, мы начали испытывать гораздо более глубокое влияние», — сказал CNBC Марк Ланев (Mark LaNeve), вице-президент Ford по маркетингу, продажам и обслуживанию в США.

По его данным, только треть из 3100 американских дилеров Ford держат выставочные залы полностью открытыми для продаж. В целом около 50% американских дилеров Ford закрыли демонстрационные залы, но имеют возможность вести продажи online.

Больше всего продажи Ford снизились на пикап F-Series — автомобиль, который лучше всего продается в Америке на протяжении десятилетий. Продажи пикапа снизились на 13,1% за квартал. В целом в первом квартале Ford продал 186,6 тыс. пикапов F-серии, включая F-150.

За тот же период GM продал 143,7 тыс. такого же типа автомобилей Chevrolet Silverado, а Fiat Chrysler — 128,8 тыс. пикапов Ram.

GM и Fiat Chrysler выигрывают конкуренцию с Ford, предложив покупателям новые автомобили в рассрочку под 0% на 84 месяца с отсрочкой платежей на 90 дней для моделей 2019 и 2020 годов.

Ford с 19 марта закрыл производства двигателей и машин в Европе на фоне обострения ситуации с COVID-19. Эпидемия серьезно не повлияла на работу заводов, однако она создала проблемы для дилеров, поставщиков и сотрудников.