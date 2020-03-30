Apple не будет открывать свои магазины в США в начале мая

Технологический гигант Apple планирует держать все свои магазины в США закрытыми до мая.

Как сообщает MarketWatch, компания приняла такое решение, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Читайте также: Apple выпустила обновление для старых iPhone

Старший президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдр О’Брайен сообщил работникам, что компания будет продолжать следить за местными условиями для каждого магазина и принимать решение о повторном открытии на основе фундаментальных анализов и последних рекомендаций местных органов здравоохранения.

Напомним, в середине марта Apple объявила, что вновь открывает все 42 своих фирменных магазина в Китае более чем через месяц после их закрытия на фоне вспышки коронавируса.