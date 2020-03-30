Apple не будет открывать свои магазины в США в начале мая

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Технологический гигант Apple планирует держать все свои магазины в США закрытыми до мая.
Как сообщает MarketWatch, компания приняла такое решение, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Читайте также: Apple выпустила обновление для старых iPhone
Старший президент Apple по розничной торговле и персоналу Дейдр О’Брайен сообщил работникам, что компания будет продолжать следить за местными условиями для каждого магазина и принимать решение о повторном открытии на основе фундаментальных анализов и последних рекомендаций местных органов здравоохранения.
Напомним, в середине марта Apple объявила, что вновь открывает все 42 своих фирменных магазина в Китае более чем через месяц после их закрытия на фоне вспышки коронавируса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%Вчера, 09:01 - 13598 21
В Киеве вырос спрос на однокомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:00 - 3159 7
Цены на лимоны взлетели и стремятся обновить рекордВчера, 01:13 - 2486 6
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп"Вчера, 15:00 - 1669 5
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах КабминаВчера, 08:39 - 21036 5
Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стажВчера, 10:30 - 24681
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах КабминаВчера, 08:39 - 21036 5
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%Вчера, 09:01 - 13598 21
Для офф-роуда: ТОП-5 лучших рамных внедорожников (фото)Вчера, 04:14 - 11108
Почему следует покупать только электронный полисВчера, 11:10 - 4680 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2148
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5114 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 17912 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1149
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 8138 5