В НБУ рассказали, как изменилась ситуация на валютном рынке после голосований в Раде

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На фоне принятия Радой закона об открытии рынка земли и принятия в первом чтении “антиколомойского” закона ситуация на валютном рынке стала более уравновешенной.
Об этом на брифинге заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
“Мы видим, что произошедшее в начале недели весьма положительно повлияло на ситуацию на валютном рынке. Начиная с 10 марта, у нас был значительный спрос на иностранную валюту, ежедневные объемы спроса на валюту увеличились более чем в 2 раза. НБУ активно принимал участие в торгах на межбанке для того, чтобы удовлетворить спрос клиентов на валюту.
В некоторые периоды НБУ продавал по 300 млн долларов в день. В целом наши интервенции за март составили более 2 млрд долларов. Сальдо интервенции составляет 1,4 млрд долларов”, – сказал Чурий.
По его словам, резервы находятся на высоком уровне (сейчас они составляют примерно 25 млрд долларов).
“События, которые произошли на этой неделе, показали, что ситуация становится уравновешенной на валютном рынке, НБУ больше покупает иностранную валюту. За последнюю неделю мы 3 раза выходили на рынок с покупкой валюты, в целом мы купили более 100 млн долларов.
Спрос значительно уменьшился, он вышел на те показатели среднего ежедневного спроса, которые мы имели до развертывания этих кризисных явлений”, – добавили в Нацбанке.
“Мы видели, что во многих банках была нехватка наличного доллара. Она была вызвана вовсе не проблемой банков с ликвидностью, а тем, что в связи с карантинными мероприятиями почти прекратилось авиасообщение, а с доставкой наличного доллара и наличного евро были определенные трудности” , – отметил Чурий.
По его словам, НБУ уже провел 5 аукционов по продаже наличного доллара и евро.
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