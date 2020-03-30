Услуги "Укрпочты", которыми можно воспользоваться, не выходя из дома (перечень)

Во время карантина “Укпочта” предлагает решения, чтобы клиенты оставались дома.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перечень онлайн-услуг:

получить пенсию и социальные выплаты,

оплатить коммунальные платежи,

заказать лекарства,

оформить онлайн-подписку,

получить почтовый перевод «С карты домой»,

заказать продукты и другие товары широкого потребления,

купить товары из интернет-магазинов.

Чтобы заказать услуги, не выходя из дома, нужно лишь знать почтальона, который обслуживает ваш дом.

Что нужно сделать:

Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму bit.ly/lystonosha,

или позвонить в Контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.

продвинутые пользователи интернета могут воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

Справка Finance.ua:

До конца действия карантина услуга Укрпочты «С карты домой» будет предоставляться без комиссии. Любой, не выходя из дома, может отправить деньги со своего карточного счета своим родным или близким, а почтальоны Укрпочты отдадут наличные адресату.

В марте Укрпочта начала доставлять потребителям лекарственные средства. В рамках партнерства с Liki24.com в период карантина эта услуга является бесплатной для всех населенных пунктов, кроме областных центров.