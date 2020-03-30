Услуги "Укрпочты", которыми можно воспользоваться, не выходя из дома (перечень)

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Во время карантина “Укпочта” предлагает решения, чтобы клиенты оставались дома.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Перечень онлайн-услуг:
Чтобы заказать услуги, не выходя из дома, нужно лишь знать почтальона, который обслуживает ваш дом.
Что нужно сделать:
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