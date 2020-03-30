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Услуги "Укрпочты", которыми можно воспользоваться, не выходя из дома (перечень)

Услуги "Укрпочты", которыми можно воспользоваться, не выходя из дома (перечень)

Во время карантина “Укпочта” предлагает решения, чтобы клиенты оставались дома.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Перечень онлайн-услуг:

  • получить пенсию и социальные выплаты,
  • оплатить коммунальные платежи,
  • заказать лекарства,
  • оформить онлайн-подписку,
  • получить почтовый перевод «С карты домой»,
  • заказать продукты и другие товары широкого потребления,
  • купить товары из интернет-магазинов.

Чтобы заказать услуги, не выходя из дома, нужно лишь знать почтальона, который обслуживает ваш дом.

Что нужно сделать:

  • Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму bit.ly/lystonosha,
  • или позвонить в Контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.
  • продвинутые пользователи интернета могут воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

Справка Finance.ua:

  • До конца действия карантина услуга Укрпочты «С карты домой» будет предоставляться без комиссии. Любой, не выходя из дома, может отправить деньги со своего карточного счета своим родным или близким, а почтальоны Укрпочты отдадут наличные адресату.
  • В марте Укрпочта начала доставлять потребителям лекарственные средства. В рамках партнерства с Liki24.com в период карантина эта услуга является бесплатной для всех населенных пунктов, кроме областных центров.
  • Также на время карантинных мероприятий Укрпочта бесплатно хранит отправления в отделении.
По материалам Finance.UA
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