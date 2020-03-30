По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (28,496 млн и 33,095 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 28), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,33-27,34 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 61,591 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,5000 – 7 777

27,3200 – 120 000

27,3000 – 35 000

27,3000 – 20 000

27,3000 – 33 333

27,3000 – 20 000

27,3000 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,3000 – 7 000

27,3000 – 8 800

27,3200 – 35 000

27,3200 – 37 000

27,3200 – 20 000

27,3300 – 30 000

27,3300 – 6 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3809 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2755 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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