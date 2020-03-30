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В Укрпочте заявили о трудностях с доставкой отправлений в некоторые страны

В Укрпочте заявили о трудностях с доставкой отправлений в некоторые страны

Карантинные мероприятия и полная отмена регулярных пассажирских перевозок между большинством стран мира создали трудности с доставкой почтовых отправлений в страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании и некоторые страны Азии.

Об этом сообщается на сайте АО “Укрпочта”.

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“Есть ряд стран, в которые доставка усложняется. Информируем, что сейчас есть трудности с доставкой в ​​страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании, некоторые страны в Азии (Монголия, Вьетнам, Таджикистан, Малайзия, Гонконг)”, – говорится в сообщении.

В Укрпочте отмечают, что отправления в эти страны будут доставлены при первой же возможности, когда авиапартнеры и страны назначения будут готовы принять почту из Украины. Посылки, принятые ранее на эти направления, следуют в эти страны.

Также компания предупредила о возможном изменении сроков доставки почтовых отправлений в страны Европы, СНГ, Ближнего Востока, США, Канаду. Сейчас отправления в эти страны доставляются грузовыми самолетами. Тарифы на доставку через “Укрпочту” остаются без изменений.

По материалам УКРИНФОРМ
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