В Укрпочте заявили о трудностях с доставкой отправлений в некоторые страны

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Карантинные мероприятия и полная отмена регулярных пассажирских перевозок между большинством стран мира создали трудности с доставкой почтовых отправлений в страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании и некоторые страны Азии.
Об этом сообщается на сайте АО “Укрпочта”.
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“Есть ряд стран, в которые доставка усложняется. Информируем, что сейчас есть трудности с доставкой в страны Центральной и Южной Африки, Южной Америки, Океании, некоторые страны в Азии (Монголия, Вьетнам, Таджикистан, Малайзия, Гонконг)”, – говорится в сообщении.
В Укрпочте отмечают, что отправления в эти страны будут доставлены при первой же возможности, когда авиапартнеры и страны назначения будут готовы принять почту из Украины. Посылки, принятые ранее на эти направления, следуют в эти страны.
Также компания предупредила о возможном изменении сроков доставки почтовых отправлений в страны Европы, СНГ, Ближнего Востока, США, Канаду. Сейчас отправления в эти страны доставляются грузовыми самолетами. Тарифы на доставку через “Укрпочту” остаются без изменений.
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