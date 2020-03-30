Межбанк: ценник НБУ станет основным ориентиром для рынка по курсу

В пятницу, 3 апреля ситуация на валютном рынке продолжит быть интересной, хотя мы и не ожидаем уж очень значительных по суммам операций. По нашим расчетам сегодня объемы сделок на межбанке не превысят $240 млн.

По-прежнему основную роль в формировании тренда по курсу будут играть крупные игроки и Нацбанк. А вот тут как раз и кроется некоторая интрига. Из-за карантина деловая активность в стране на минимуме и на межбанке отчетливо стало видно, что покупателей все меньше, а с продавцами – получше – т.е. предложение при вялом спросе уже несколько дней преобладает.

Это давит на курс и Нацбанк даже начал выкупать излишек доллара на торгах. Вчера он это делал в пределах 27,50 гривен, чем не дал курсу существенно просесть ниже этого порога. Сегодня ситуация повторяется уже с самого утра и в конечном итоге ценник НБУ (а мы уверены, что пополнение резервов его заинтересует и он выйдет на рынок) – станет основным ориентиром для рынка по курсу. Почем будет выкупать доллар межбанк – основное, что будет волновать сегодня крупных операторов.

С другой стороны – НБУ может дать рынку продолжать давить доллар и не выходить на торги, что создаст предпосылки к уровню в 27-27,20 гривен за доллар на межбанке уже в начале следующей недели.

Даже “дочки” иностранных компаний, у которых сейчас начинается период перечисления дивидендов материнским компаниям (ежемесячно в первой декаде месяца) своим спросом пока не перекрывают то предложение, которое сейчас ситуативно возникло на торгах из-за застоя в экономике в связи с карантином.

Поэтому интриги две: выйдет ли НБУ (мы уверены, что выйдет) и если да, то почем будет выкупать доллар при интервенции.

На момент завершения статьи уже стало известно, что НБУ первый раз вышел на торги и купил порядка $50 млн по 27,39 гривен. Но на этом пока закончил и ушел с межбанка. Мы уверены, что это не последний выход регулятора за сегодня.

По прогнозу Finance.ua за счет поддержки доллара со стороны Нацбанка и выкупов его на торгах – коридор по нему сегодня будет в пределах 27,22-27,50 гривен.

За счет вчерашнего аукциона НБУ по продаже наличного доллара (продал из предлагаемых им $280 млн всего $241,5 млн и закрыл этим все выставленные заявки крупных банков) – частично снижается ажиотаж и на наличном рынке. В крупных банках с выдачей долларовых вкладов стало чуть полегче, но в небольших – эта проблема еще сохраняется.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,42 / 27,48

евро – 29,75 / 29,81

российский рубль – 0,3467 / 0,3477

Курсы валют на Межбанке

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