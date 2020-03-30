В США рекордное количество безработных из-за пандемии коронавируса - 6,6 млн

В США 2 апреля зафиксировали рекордное количество безработных на фоне пандемии коронавируса – 6,6 миллиона человек.

Об этом сообщает The New York Times.

Предыдущий рекорд в 3,28 миллиона человек установили 26 марта 2020 года. Предыдущий и новый рекорд превысил 665 тысяч новых безработных в разгар экономического кризиса 2009 года и предыдущий абсолютный рекорд в 695 тысяч безработных в 1982 году.

Считается, что количество безработных может быть больше, потому что не всем американцам удается сообщить о потере работы.

Справка Finance.ua:

Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилась на 500-700 тыс. человек до 2,0-2,2 млн человек.

Правительство Украины приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу”.

На период действия карантина предоставление статуса безработного будет происходить сразу после подачи им заявления.