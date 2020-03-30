В США рекордное количество безработных из-за пандемии коронавируса - 6,6 млн

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В США 2 апреля зафиксировали рекордное количество безработных на фоне пандемии коронавируса – 6,6 миллиона человек.
Об этом сообщает The New York Times.
Предыдущий рекорд в 3,28 миллиона человек установили 26 марта 2020 года. Предыдущий и новый рекорд превысил 665 тысяч новых безработных в разгар экономического кризиса 2009 года и предыдущий абсолютный рекорд в 695 тысяч безработных в 1982 году.
Считается, что количество безработных может быть больше, потому что не всем американцам удается сообщить о потере работы.
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