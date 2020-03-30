Шмыгаль рассказал, куда направят 80 млн евро помощи от ЕС

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Европейский Союз выделяет Украине пакет помощи в размере 80 млн евро. Это позволит поддержать систему здравоохранения и экономику, в частности, малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от пандемии нового коронавируса COVID-19.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.
“Мы ценим готовность ЕС помочь Украине в преодолении последствий от COVID-19, несмотря на чрезвычайно сложную эпидемическую ситуацию в государствах-членах ЕС. Благодарен послу ЕС в Украине за мощную поддержку. Со своей стороны Украина также готова поддержать ЕС. Этот вопрос уже согласован с Президентом Владимиром Зеленским. Украина – один из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам”, – сказал премьер.
Посол ЕС в Украине со своей стороны отметил, что Кабмин своевременно и эффективно действует на упреждение распространения пандемии.
Во время встречи также говорилось о том, что Украине и Евросоюзу нужно объединить координацию гуманитарной и международной технической помощи. В частности, на базе Комиссии по техногенной безопасности будет создан организационный штаб, который определит алгоритм дальнейшей работы с международными партнерами.
Также сотрудничество будет действовать в направлении помощи поддержки регионов в части финансирования некоторых мероприятий в борьбе с COVID-19.
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