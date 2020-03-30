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Sony анонсировала новые модели беспроводных наушников (фото, видео)

Sony анонсировала новые модели беспроводных наушников (фото, видео)

Компания Sony подготовила к выпуску две новые модели беспроводных Bluetooth-наушников: WF-XB700 и WH-CH710N. Новинки выполнены в различных форм-факторах.

Беспроводные наушники WF-XB700 анонсированы в рамках серии Sony Extra Bass и выполнены в виде вставных решений. Дизайн частично напоминает внешний вид флагманской модели WF-1000XM3. Устройство сертифицировано по стандарту IPX4 и имеет защиту от влаги и пота. Но, несмотря на схожесть дизайна, новая модель лишена функции активного шумоподавления, которая доступна во флагманской версии. Для управления работой наушников используются физические кнопки.


Фото: gsmarena

Совокупная продолжительность автономной работы (при подзарядке от комплектного кейса) составляет около 18 часов, а время работы без подзарядки самих наушников заявлено на уровне 9 часов. Беспроводные наушники Sony WF-XB700 поступят в продажу по цене $130.

Наушники WH-CH710N являются усовершенствованной модификацией версии WH-CH700N, вышедшей в конце 2018 года. Новинка отличается улучшенной функцией шумоподавления, для нужд которой доступны два микрофона.


Фото: gsmarena

Среди прочих улучшений упоминается незначительно доработанный дизайн. Продолжительность автономной работы не изменилась и составляет те же 35 часов. Цена наушников Sony WH-CH710N составляет $200.

По материалам ITC.ua
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