Основные решения ПУМБ в сфере кредитования малого бизнеса на период карантина

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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) вводит ряд мер по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса.
Для клиентов, бизнес которых получил наибольшее влияние от введенных ограничительных мер, банк будет принимать решение о реструктуризации кредитов, в частности переносе погашения тела кредита и части процентов на следующие 3-6 месяцев равными частями и/или пролонгации договоров, срок действия которых заканчивается. В каждом отдельном случае банк будет оценивать и учитывать степень влияния неблагоприятных факторов на бизнес и все решения будет принимать индивидуально согласно запросу клиента.
Начиная с 25 марта 2020 года и до конца действия карантина ПУМБ отменяет начисление пени и штрафов за несвоевременное погашение кредита и процентов.
Кроме дистанционных каналов обслуживания и сервисов, которые банк рекомендует использовать с целью минимизации посещений отделений, в кредитовании ПУМБ вводит онлайн обмен документами и подписание договоров (соглашений) с использованием квалифицированной электронной подписи (кроме документов, которые, согласно законодательству, требуют нотариального заверения).
Выездные проверки бизнеса и мониторинг залога на весь период действия карантина отменены. При необходимости, мониторинг залога может проводиться дистанционно по предоставленным фотографиям от клиента.
В случае возникновения любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Центр обслуживания корпоративных клиентов (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), по телефонам:
- 0 800 501 275 (бесплатно для звонков с городских и мобильных телефонов в пределах Украины),
- (044) 290 93 11 (для международных звонков, согласно тарифам операторов)
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