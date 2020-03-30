Основные решения ПУМБ в сфере кредитования малого бизнеса на период карантина

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) вводит ряд мер по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса.

Для клиентов, бизнес которых получил наибольшее влияние от введенных ограничительных мер, банк будет принимать решение о реструктуризации кредитов, в частности переносе погашения тела кредита и части процентов на следующие 3-6 месяцев равными частями и/или пролонгации договоров, срок действия которых заканчивается. В каждом отдельном случае банк будет оценивать и учитывать степень влияния неблагоприятных факторов на бизнес и все решения будет принимать индивидуально согласно запросу клиента.

Начиная с 25 марта 2020 года и до конца действия карантина ПУМБ отменяет начисление пени и штрафов за несвоевременное погашение кредита и процентов.

Кроме дистанционных каналов обслуживания и сервисов , которые банк рекомендует использовать с целью минимизации посещений отделений, в кредитовании ПУМБ вводит онлайн обмен документами и подписание договоров (соглашений) с использованием квалифицированной электронной подписи (кроме документов, которые, согласно законодательству, требуют нотариального заверения).

Выездные проверки бизнеса и мониторинг залога на весь период действия карантина отменены. При необходимости, мониторинг залога может проводиться дистанционно по предоставленным фотографиям от клиента.

В случае возникновения любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Центр обслуживания корпоративных клиентов (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), по телефонам:

- 0 800 501 275 (бесплатно для звонков с городских и мобильных телефонов в пределах Украины),

- (044) 290 93 11 (для международных звонков, согласно тарифам операторов)