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В НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения

В НСЗУ рассказали, как во время карантина будут финансироваться медучреждения

В течение карантина Национальная служба здоровья будет предоставлять средства учреждениям здравоохранения, в соответствии с количеством предоставленных услуг.

Об этом во время онлайн-брифинга по запуску второй волны медицинской реформы в условиях пандемии сказал директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

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“В течение следующих трех месяцев учреждения здравоохранения будут получать деньги по глобальному бюджету. То есть, мы в течение этого времени будем направлять в учреждения тот объем средств, который они имели исторически, в пересчете на количество услуг. В течение этого времени мы не будем оплачивать отдельные случаи лечения, понимая, что заведения должны быть готовы для предоставления медицинской помощи в любой момент. Таким образом, будет осуществляться финансирование заведений”, – сказал Андрей Виленский.

По материалам УНН
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