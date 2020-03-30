Ракетостроительная компания Virgin Orbit разработала компактный аппарат для искусственной вентиляции легких (фото)

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Компания Virgin Orbit, занимающаяся строительством и запуском ракет, разработала компактный аппарат для искусственной вентиляции легких. Устройство создали в партнерстве с медицинскими исследователями из Калифорнийского и Техасского университетов.
Компания планирует наладить массовое производство этих аппаратов и отправлять в больницы США, чтобы помочь в лечении осложнений от коронавируса, передает cnbc.com.
“Это очень простая и надежная конструкция, которую мы можем донести до людей и до больниц, которые больше всего нуждаются в таких устройствах”, – говорит руководитель проекта Кевин Загорски.
Фото: cnbc
Новая разработка Virgin Orbit сжимает медицинские Амбу-мешки, которые помогают пациентам с COVID-19 дышать. Аппараты доставляют воздух в легкие через насос, который размещен в дыхательном канале. В США критически не хватает таких устройств, из-за стремительного распространения коронавируса.
Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт рассказал, что в этой разработке компания сотрудничает с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами FDA. Сейчас разработчики ждут согласования своего проекта.
“Обычно мы работаем над ракетными двигателями и системами запуска, которые выводят спутники на орбиту. Но из-за ситуации с COVID-19 мы обратились к губернатору Калифорнии и спросили: Что мы можем сделать, чтобы помочь?” – рассказал Дэн Харт.
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