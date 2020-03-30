Суд США запретил Telegram распределять Gram среди инвесторов из других стран

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Судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел отклонил прошение Telegram об отмене временного запрета на выпуск токенов Gram для неамериканских инвесторов. Его не убедили заверения ответчика, что монеты не попадут в руки резидентов США на вторичном рынке.
Судебная тяжба Telegram и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) длится уже полгода. Ведомство утверждает, что в ходе токенсейла Telegram продала незарегистрированные ценные бумаги. Поворотным моментом стало решение судьи Кастела о временном запрете на распределение токенов от 24 марта.
Суд согласился с аргументами SEC, что по тесту Хауи ценной бумагой может считаться схема, состоящая из продажи SAFT-контрактов, распределения токенов и запуска вторичного рынка.
Кастел подчеркнул, что изначальное решение от 11 октября 2019 года содержало запрет на распределение токенов среди всех инвесторов, и Telegram ни разу не оспорил такую формулировку до текущего момента.
В комментарии для forklog.media юрист Гордон Эйнштейн раскритиковал суд и заявил, что после запуска сети нельзя будет считать токены Gram ценными бумагами, даже если они и были таковыми до этого момента.
Telegram уже оспорила решение суда. В компании также убеждены, что у SEC нет полномочий препятствовать распределению среди неамериканских инвесторов.
В ведомстве парировали – Telegram не сможет контролировать торговлю на вторичном рынке, в которую могут быть вовлечены резиденты США. Аргументы Комиссии поставили под вопрос в юридической фирме Skadden, но суд встал на сторону регулятора.
Запуск Telegram Open Network должен состояться до 30 апреля, иначе Павлу Дурову придется возвращать инвесторам средства. Некоторые из инвесторов, к слову, уже выразили готовность выйти из проекта, а сторонние разработчики обсуждают возможность запуска сети без участия Telegram.
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