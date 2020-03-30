Кличко объяснил, почему Киев не планирует открывать рынки

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Говорить о смягчении ограничительных мер в столице рано.
Об этом в эфире телеканала «ЗИК» заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
“Пока мы не можем говорить о том, что будем отменять ограничительные меры. Мы опираемся на статистику, и она показывает, что болезнь распространяется. О каком смягчении мы можем сегодня говорить? О послаблениях речь пойдет только в том случае, когда увидим, что распространение вируса остановилось и болеющих людей меньше», – сказал Виталий Кличко.
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Также, отвечая на вопрос журналистов относительно возможного открытия рынков, мэр Киева еще раз подчеркнул, что в столице продуктовые рынки пока открывать не будут.
«На сегодняшний день все продуктовые магазины обеспечены и торгуют продуктами питания. Проблем с запасами нет. Логистика работает. В этом направлении мы опираемся на опыт других стран. Где были приняты более жесткие меры. Поэтому наша ключевая задача на сегодняшний день – сделать все возможное для того, чтобы остановить заболевания в столице», – подчеркнул мэр Киева.
По его словам, сегодня ситуация в Киеве пока контролируемая. Но для того, чтобы она оставалась такой, необходимо и в дальнейшем придерживаться ограничительных мер.
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