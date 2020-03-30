Глава ГПСУ предложил решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Госпогранслужбе есть недобор в 10 тысяч человек. Также проблемы с комплектацией есть в Министерстве обороны.

“Касаемо безработицы, то я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пускай возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже “некомплект”. Поэтому – добро пожаловать всем”, – сообщил Дейнеко.

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При этом глава ГПС ​​считает, что пограничная служба справится с большим наплывом мигрантов, возвращение которых ожидается в связи с глобальным экономическим кризисом.

“Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели. Плюс есть соседние с нами страны, которые тоже охраняют границу. Есть определенные маршруты, мы годами это делаем”, – рассказал он.

По словам Дейнеко, в Украину с 13 марта вернулись около 650 тысяч человек.