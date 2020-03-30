0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 250 0

Глава ГПСУ предложил решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов

Глава ГПСУ предложил решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Госпогранслужбе есть недобор в 10 тысяч человек. Также проблемы с комплектацией есть в Министерстве обороны.

“Касаемо безработицы, то я могу трудоустроить 10 тысяч человек, пожалуйста, пускай возвращаются. Думаю, что грамотно отработают наши военкомы, и мы пополним свои ряды, свои ряды пополнит и Министерство обороны, у них тоже “некомплект”. Поэтому – добро пожаловать всем”, – сообщил Дейнеко.

Читайте также: Зеленский хочет оставить заробитчан в Украине

При этом глава ГПС ​​считает, что пограничная служба справится с большим наплывом мигрантов, возвращение которых ожидается в связи с глобальным экономическим кризисом.

“Этот элемент обстановки мы давно предусмотрели. Плюс есть соседние с нами страны, которые тоже охраняют границу. Есть определенные маршруты, мы годами это делаем”, – рассказал он.

По словам Дейнеко, в Украину с 13 марта вернулись около 650 тысяч человек.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.