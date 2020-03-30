Менее половины украинцев считают успешной борьбу власти с коронавирусом (инфографика)

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В конце марта 40% украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 48% – полагают, что неуспешна.
КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Предотвращение возможных экономических трудностей в Украине:
Доступность медицинских услуг для граждан:
Ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса:
Кто может наиболее эффективно помочь Украине:
Кроме того, 43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас; 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны ситуации; 9% придерживаются мнения, эти меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вовсе не нужно.
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