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Менее половины украинцев считают успешной борьбу власти с коронавирусом (инфографика)

Менее половины украинцев считают успешной борьбу власти с коронавирусом (инфографика)

В конце марта 40% украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 48% – полагают, что неуспешна.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Предотвращение возможных экономических трудностей в Украине:

  • 17% респондентов считают, что власть успешна в в предотвращении возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса;
  • 57% полагают, что неуспешна.

Доступность медицинских услуг для граждан:

  • 17% респондентов полагают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан,
  • 70% считают, что неуспешна.

Ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса:

  • около половины украинцев – 49% – считают, что меры были приняты вовремя;
  • 38% думают, что власть опоздала с противодействием эпидемии;
  • 5% придерживаются мнения, что ограничительные меры были предприняты преждевременно.

Кто может наиболее эффективно помочь Украине:

  • 34% украинцев назвали Китай;
  • 11% – Всемирная организация здравоохранения;
  • 10% – Европейский союз;
  • 9% – США;
  • 6% – Россия;
  • 35% считают, что ни одна из стран или организаций не сможет этого сделать.

Кроме того, 43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас; 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны ситуации; 9% придерживаются мнения, эти меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вовсе не нужно.

Справка Finance.ua:

  • С апреля усилили карантинные меры, введенные до 24 апреля на всей территории Украины. Что запрещено в Украине:
  • пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • перемещение группой из более чем двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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По материалам Finance.UA
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