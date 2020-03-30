Apple изобрела покрытие для смартфонов, улучшающее беспроводную зарядку (патент)

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Apple изобрела покрытие для смартфонов, улучшающее беспроводную зарядку, а также оберегающее корпус от того, чтобы на нём оставались следы пальцев.
Патент с описанием покрытия опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. В нём рассказывается, что поверхность различных устройств может быть покрыта дополнительно материалом, благодаря которому на корпусе не будут оставаться отпечатки пальцев и пятна. Например, производители могут использовать олеофобное покрытие, отталкивающее жиры. Однако такое покрытие может сделать устройство скользким.
Патент: Ferra.ru
Разработанные Apple покрытия могут быть устойчивыми к воде, жиру, или к тому и другому. Однако самыми интересными стали покрытия, способны улучшить беспроводную зарядку.
В патенте описано, как один аппарат, покрытый особым материалом, может лучше сохранять контакт с зарядным беспроводным устройством. Это также может работать и при обратной зарядке.
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