В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре – январе. Об этом сообщает Bloomberg.

На основании данных мониторинга в крупнейших итальянских городах был сделан вывод, что существует средний показатель смертности от гриппа – примерно 8 тыс. человек в год. Зимой 2016-2017 годов он был выше обычного, а в этом году, наоборот, ниже.

По данным специалистов, в северных районах страны смертность от гриппа в ноябре-январе была ниже среднего на 6%, а в центральных и южных – на 3%.

В результате пожилые люди, которые находятся в группе риска, зимой переместились в группу риска при появлении коронавируса в феврале – марте. Их смерть внесла значительный вклад в общую статистику смертности.

В Ассоциации эпидемиологов Италии заявили, что общее число умерших пожилых людей в стране из-за вспышки коронавируса превысило показатели летальных случаев от гриппа за последних два года, однако этот показатель не дотягивает до уровня смертности трехлетней давности.

Смертность от вируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5 до 25%. Смертность во всех возрастных группах находится на минимальном уровне.