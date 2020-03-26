В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

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Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре – январе. Об этом сообщает Bloomberg.
На основании данных мониторинга в крупнейших итальянских городах был сделан вывод, что существует средний показатель смертности от гриппа – примерно 8 тыс. человек в год. Зимой 2016-2017 годов он был выше обычного, а в этом году, наоборот, ниже.
По данным специалистов, в северных районах страны смертность от гриппа в ноябре-январе была ниже среднего на 6%, а в центральных и южных – на 3%.
В результате пожилые люди, которые находятся в группе риска, зимой переместились в группу риска при появлении коронавируса в феврале – марте. Их смерть внесла значительный вклад в общую статистику смертности.
В Ассоциации эпидемиологов Италии заявили, что общее число умерших пожилых людей в стране из-за вспышки коронавируса превысило показатели летальных случаев от гриппа за последних два года, однако этот показатель не дотягивает до уровня смертности трехлетней давности.
Смертность от вируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5 до 25%. Смертность во всех возрастных группах находится на минимальном уровне.
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