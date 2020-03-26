0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре – январе. Об этом сообщает Bloomberg.

На основании данных мониторинга в крупнейших итальянских городах был сделан вывод, что существует средний показатель смертности от гриппа – примерно 8 тыс. человек в год. Зимой 2016-2017 годов он был выше обычного, а в этом году, наоборот, ниже.

По данным специалистов, в северных районах страны смертность от гриппа в ноябре-январе была ниже среднего на 6%, а в центральных и южных – на 3%.

В результате пожилые люди, которые находятся в группе риска, зимой переместились в группу риска при появлении коронавируса в феврале – марте. Их смерть внесла значительный вклад в общую статистику смертности.

В Ассоциации эпидемиологов Италии заявили, что общее число умерших пожилых людей в стране из-за вспышки коронавируса превысило показатели летальных случаев от гриппа за последних два года, однако этот показатель не дотягивает до уровня смертности трехлетней давности.

Смертность от вируса в возрастных категориях 60+ составляет от 5 до 25%. Смертность во всех возрастных группах находится на минимальном уровне.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.