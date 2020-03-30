Из-за карантина ухудшился прогноз мировых автопродаж

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Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз снижения продаж легковых автомобилей на мировом рынке в текущем году. Согласно мнению экспертов, по итогам года продажи могут упасть на 14%, тогда как февральские прогнозы отмечали спад на уровне 2,5%.
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Агентство сообщает, что наиболее существенно спрос упадет в Западной Европе, где продажи автомобилей снизятся на 21%, а возобновление продаж допускают лишь к 2021 году. Они также прогнозируют, что продажи легковых автомобилей в США в 2020 упадут не менее, чем на 15%. Ранее данный прогноз предполагал снижение только на 1,2%. Кроме того, автопродажи в Японии сократятся на 8%, в Китае – на 10%.
Напомним, в Украине за первую неделю карантина увеличились продажи новых авто на 74% по сравнению с предыдущей неделей. По данным AUTO-Consulting, первая карантинная неделя (16-21 марта) у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с неделей до карантина. Здесь сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей.
За период 16-22 марта продажи новых легковых автомобилей по сравнению с неделей до карантина (9-15 марта) в среднем увеличились на 74%. Ряд операторов фиксировали рост продаж на 30, 90 и 121%.
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