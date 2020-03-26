Медуслуги, которые будут бесплатными с 1 апреля

1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы, предусматривающий 27 пакетов медуслуг, которые будут с этого дня бесплатными.

С 1 апреля бесплатными будут такие услуги:

Первичная и экстренная медицинская помощь, а также амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.

*Маммография молочной железы, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.

Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях, хирургические операции взрослым и детям в стационаре.

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций, медпомощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, родах и новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических и диагностика, радиологическое лечение онкологических заболеваний.

Психиатрическая помощь взрослым и детям, диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом, диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ .

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии, стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медпомощь, реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.

Реабилитация взрослых и детей от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата и поражением нервной системы.

Справка Finance.ua:

Новое правительство планирует продолжать реформу системы здравоохранения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также отметил, что правительство не планирует закрывать медучреждения и увольнять медиков.

По его словам, определенная сеть опорных больниц не повлечет дискриминации или закрытия остальных медучреждений.