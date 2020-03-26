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Медуслуги, которые будут бесплатными с 1 апреля

Медуслуги, которые будут бесплатными с 1 апреля

1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы, предусматривающий 27 пакетов медуслуг, которые будут с этого дня бесплатными.

С 1 апреля бесплатными будут такие услуги:

  • Первичная и экстренная медицинская помощь, а также амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.

*Маммография молочной железы, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.

  • Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях, хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
  • Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций, медпомощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, родах и новорожденным в сложных неонатальных случаях.
  • Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических и диагностика, радиологическое лечение онкологических заболеваний.
  • Психиатрическая помощь взрослым и детям, диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом, диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
  • Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии, стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
  • Мобильная паллиативная медпомощь, реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
  • Реабилитация взрослых и детей от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата и поражением нервной системы.

Справка Finance.ua:

Новое правительство планирует продолжать реформу системы здравоохранения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также отметил, что правительство не планирует закрывать медучреждения и увольнять медиков.

По его словам, определенная сеть опорных больниц не повлечет дискриминации или закрытия остальных медучреждений.

По материалам Finance.UA
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