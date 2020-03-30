Маск предложил бесплатно разослать по миру аппараты ИВЛ

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter .

“У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла», – написал он, отметив, что сами устройства и доставка будут бесплатными.

Единственное требование Маска заключается в том, чтобы оборудование было немедленно доставлено к пациентам, которые нуждаются в вентиляции легких, а не отправлено пылиться на склад.

Ранее Маск закупил и передал Калифорнии более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).