Маск предложил бесплатно разослать по миру аппараты ИВЛ

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с COVID-19.
Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter.
“У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла», – написал он, отметив, что сами устройства и доставка будут бесплатными.
Единственное требование Маска заключается в том, чтобы оборудование было немедленно доставлено к пациентам, которые нуждаются в вентиляции легких, а не отправлено пылиться на склад.
Ранее Маск закупил и передал Калифорнии более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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