НКРСИ лишила "Интертелеком" лицензии на внедрение 4G

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРС), лишила оператора телекоммуникаций компанию “Интернациональные телекоммуникации” (“Интертелеком”) лицензии на внедрение 4G в диапазонах низких частот 800 – 900 МГц.
Об этом сообщается на сайте НКРСИ.
“Учитывая официальное письмо ООО “Интернациональные телекоммуникации” относительно гарантирования до 1 апреля 2020 года уплаты в полном объеме стоимости соответствующих лицензий, была предоставлена еще одна возможность получить необходимые лицензии. В то же время, в связи с отсутствием по состоянию на 31 марта 2020 года оплаты средств в Государственный бюджет Украины по принятому ранее решению НКРСИ (относительно выдачи лицензий на дополнительные полосы радиочастот, продление срока действия лицензий и выдачи лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины для досрочного внедрения новой радиотехнологии “Международная подвижная (мобильная) связь IMT”) решение НКРСИ от 17 марта 2020 года № 117 вступило в силу. Следующим шагом в соответствии с требованиями Закона должно стать аннулирование разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств”, – говорится в сообщении.
Как сообщает НКРСИ, по состоянию на сегодня от оператора поступило в Государственный бюджет Украины только 1 млн. грн, что составляет около 0,5 процента суммы, которая должна была быть уплачена (194,6 млн грн) этим оператором до 10 марта 2020 года.
В то же время, операторами телекоммуникаций ЗАО “ВФ Украина”, ЧАО “Киевстар” и ООО “Лайфселл” уже уплачено в Государственный бюджет Украины стоимость упомянутых лицензий в полном объеме (около 612,4 млн грн) и получены соответствующие лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины, которые начнут свое действие 1 июля 2020 года.
В связи с ситуацией, сложившейся с лицензией “Интертелеком”, НКРСИ обратилась к Кабинету Министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Службе безопасности Украины, Госспецсвязи относительно предоставления исчерпывающей информации о получении соответствующими государственными органами, в том числе спецпользователями, услуг подвижной (мобильной) связи от ООО “Интернациональные телекоммуникации”.
ООО “Интернациональные телекоммуникации” также должен выполнить взаимосогласованный с другими операторами телекоммуникаций план (дорожную карту выполнения мероприятий рефарминга), и уже до 5 апреля 2020 года отключить 9-15 каналы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях.
В соответствии с Законом Украины “О радиочастотном ресурсе Украины”, НКРСИ готова рассмотреть в случае поступления заявления ООО “Интернациональные телекоммуникации” относительно радиочастотного ресурса Украины, необходимого ООО “Интернациональные телекоммуникации” для предоставления услуг и возможного сохранения абонентов.
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