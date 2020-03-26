В Украине могут ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреля

Власти рассматривают возможность введения более жестких карантинных мер в Украине.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает пресс-служба Президента.

“На совещании была рассмотрена возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мер. В частности, речь шла о режиме „все в масках“ с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом”, — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока что только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Также отмечается, что правительство готовит протокол лечения COVІD-19. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких.