В Украине могут ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреля

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Власти рассматривают возможность введения более жестких карантинных мер в Украине.
Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает пресс-служба Президента.
“На совещании была рассмотрена возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мер. В частности, речь шла о режиме „все в масках“ с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом”, — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока что только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.
Также отмечается, что правительство готовит протокол лечения COVІD-19. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких.
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