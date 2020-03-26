Форс-мажор для заемщиков и кредиторов: что ждать от рынка кредитов

Новость о том, что в Украине продлили карантин, для многих стала поводом задуматься о собственном финансовом благополучии. При этом, по данным исследования USAID, значительная часть украинцев живут от зарплаты до зарплаты и склонны больше тратить, чем копить.

Единственным выходом в сложной жизненной ситуации может стать кредит. Но что будет с рынком заемных средств в условиях карантина и неопределенности?

Кредитный бизнес в зоне риска

Последствия пандемии для рынка финансовых услуг и, в частности, кредитования, будут масштабными. Прогнозы экспертов для рынков капитала, индустрии гостеприимства, транспорта и розничной торговли в целом негативные как в ближайшей, так и среднесрочной перспективе. Существенное сокращение денежных потоков затруднит заемщикам обслуживание долгов. Потребители остаются запертыми дома, крупные и малые предприятия теряют позиции, многие увольняют работников, пытаясь пережить рецессию.

Эти процессы происходят не только в Украине, но по всему миру. Бизнес стремится максимально сократить расходы. Правительства разных стран вводят всевозможные льготы и материальную помощь. При этом, власти понимают, что большая нагрузка ляжет на кредиторов, поскольку и бизнес и частные лица будут испытывать сложности с погашением долга.

В Украине уже вступил в силу закон №3220, чтобы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. Кроме того, согласно документу с 1 марта по 30 апреля этого года заемщик освобождается от ответственности в виде пени и штрафов перед кредитором. Эту норму уже успели окрестить “кредитными каникулами”. Разрабатываются и другие меры.

“Последствия пандемии для экономики страны стали нашей общей проблемой. Мы в тех же условиях, что и клиенты наших финансовых проектов. Выстоять в этой чрезвычайной ситуации можно только соблюдая баланс интересов компаний, их клиентов и государства. Лояльность сторон, адекватность регулирования и добросовестные отношения – залог выживания сегодня. Но те, кто сможет пройти это испытание, станут лидерами рынка в будущем”, – заявляет Генеральный директор Bredley Holding Алексей Амитан.

Пострадавшие от вируса страны также стараются спасти свою экономику: в Китае финансовые гиганты предлагают бизнесу льготные кредиты, в Великобритании на три месяца ввели “ипотечные каникулы”, многие правительства утвердили различные выплаты для поддержки бизнеса и людей, пострадавших от ограничительных мер. Тем не менее, это лишь частично смягчит удар для финансовой системы.

Что нужно знать заемщику?

Первое, о чем следует помнить заемщику: если есть возможность, надо продолжать выплаты по кредиту. Закон №3220 отменяет лишь начисление пени и штрафов, но не обязательства погасить тело кредита и проценты. Кроме того, эта мера временная. Лучше оплатить долги сейчас, прежде чем кризис усугубится.

У многих возникает желание не платить по кредиту, оправдываясь форс-мажорными обстоятельствами. Сообщаем, пандемия COVID-19 на сегодня не является признанным в Украине фактом наступления форс-мажорных обстоятельств.

Решение о том, является ли ситуация форс-мажором, принимает Торгово-промышленная палата, рассматривая каждый случай отдельно. Без справки ТПП этот аргумент использовать нельзя.

Но даже если вы оказались счастливым обладателем такого документа, это вряд ли освободит от необходимости платить долг, а лишь отсрочит платеж. Все зависит от договора займа, где прописаны действия сторон в случае форс-мажора.

Лучшим решением, в ситуации с просроченными платежами по кредиту, будет реструктуризация долга. Если сложно найти общий язык с кредитором, то всегда можно обратиться в профильные организации, где готовы оказать помощь.

«В случае возникновения подозрения относительно поведения коллектора, предлагаем обращаться к ВАФК, где быстро и бесплатно найдут решение проблемы. Однако, потребителям следует помнить, что взятые на себя обязательства нужно выполнять. Поэтому перед подписанием кредитного договора необходимо реально оценивать свои возможности возврату кредита и уплате процентов», – говорит председатель правления Всеукраинской Ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева.

В Ассоциации также предупреждают, что появилась мошенническая схема, когда юридические компании или частные консультанты предлагают избавиться от кредита. Такие “специалисты” лишь помогут потратить больше денег, но не избавят от долга.

Антикризисные меры для финансовых компаний

Большинство финансовых компаний имеют антикризисные планы. Но такой ситуации как вспышка COVID-19, не предвидел никто. Даже сейчас, когда события уже активно разворачиваются, сложно предсказать, что будет дальше. В то же время есть ключевые моменты, на которых стоит сосредоточиться, разрабатывая свою стратегию.

“В сложившейся ситуации бизнесу крайне важно проявить максимальную гибкость и способность к адаптации. Нас это затронуло сразу в нескольких моментах. В первую очередь, это решение перевести сотрудников на удаленную работу. В офисах MyCredit работают более 200 человек. Все процессы в компании оцифрованы, поэтому переход на удаленную работу прошел быстро и безболезненно. Второй момент – законодательные изменения относительно отмены штрафных санкций в период карантина. Мы осознаем необходимость этой меры и поддерживаем инициативу правительства. За один день мы внесли соответствующие изменения в работу сервиса и оповестили о них клиентов”, – рассказывает Директор сервиса онлайн-кредитования MyCredit Дмитрий Стензя.

Это очень правильная стратегия, поскольку первоочередная задача для кредиторов: обеспечить заемщику доступ к нужной информации, в том числе оперативным изменениям, которые могут быть вызваны карантинными мерами.

Кроме того, финансовые компании должны предложить виртуальные варианты обслуживания. В районах, пострадавших от COVID-19, люди не могут или не хотят идти лично в отделение, чтобы подписать документы. Нужно быть готовым к тому, что количество онлайн-запросов увеличится.

Но ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой его экономического здоровья. Ресурсы Украины для борьбы с COVID-19 ограничены и с каждым днем они будут становиться все меньше, поскольку люди теряют работу, закрываются предприятия, а надежда на стабильность ушла в прошлое.

Государство и бизнес должны объединится в разработке общей стратегии борьбы с последствиями пандемии, в которой здоровье финансового рынка станет ключевым.

Елена Васина, специалист по коммуникациям Bredley Holding, специально для Finance.ua