"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

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Мобильный оператор “Vodafone Украина” с 1 апреля начинает начислять медицинским работникам – клиентам предоплаченного сервиса и контрактной формы обслуживания дополнительные минуты и гигабайты.
Об этом сообщила пресс-служба компании в среду.
Сколько добавит – по 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.
Безлимитный доступ. К социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).
Как воспользоваться услугой – необходимо отправить SMS на номер 7777 или заполнить заявку.
Бесплатные минуты, гигабайты и доступ к социальным сетям и мессенджерам будут начислены в течение 5 дней после верификации номера Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Использовать их можно будет в течение 30 дней с момента назначения. О назначении услуг абонент получит SMS-сообщение.
Если номер телефона на данный момент не внесен в электронную базу:
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