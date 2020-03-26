"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

Мобильный оператор “Vodafone Украина” с 1 апреля начинает начислять медицинским работникам – клиентам предоплаченного сервиса и контрактной формы обслуживания дополнительные минуты и гигабайты.

Об этом сообщила пресс-служба компании в среду.

Сколько добавит – по 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети.

Безлимитный доступ. К социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).

Как воспользоваться услугой – необходимо отправить SMS на номер 7777 или заполнить заявку .

Бесплатные минуты, гигабайты и доступ к социальным сетям и мессенджерам будут начислены в течение 5 дней после верификации номера Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Использовать их можно будет в течение 30 дней с момента назначения. О назначении услуг абонент получит SMS-сообщение.

Если номер телефона на данный момент не внесен в электронную базу:

абонент получит соответствующее SMS -уведомление;

медработнику понадобится внести номер телефона в своем электронном кабинете медицинской информационной системы или зарегистрироваться, обратившись в кадровую службу своего медицинского учреждения;

затем необходимо будет повторно отправить запрос на активацию 10 Гб мобильного интернета и 1 тыс. минут для звонков.

Справка Finance.ua: