"Vodafone Украина" сделает бесплатный доступ к соцсетям на время карантина

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Оператор мобильной связи компания “Vodafone Украина” на время карантина бесплатно предоставит своим клиентам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как воспользоваться услугой Online pass:
Сколько будет действовать услуга:
Как проверить статус услуги:
Кому доступна услуга:
В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг в соответствии с условиями тарифа и не требует подключения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Vodafone предлагает своим абонентам услугу – безлимитное пользование сервисом YouTube всего за 30 грн в месяц.
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