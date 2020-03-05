"Vodafone Украина" сделает бесплатный доступ к соцсетям на время карантина

Оператор мобильной связи компания “Vodafone Украина” на время карантина бесплатно предоставит своим клиентам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как воспользоваться услугой Online pass:

набрать комбинацию *316*1#.

Сколько будет действовать услуга:

в течение 28 дней с момента подключения;

после этого будет отключена.

Как проверить статус услуги:

с помощью USSD команды *316*2#.

Кому доступна услуга:

клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family;

Vodafone RED Extra;

Vodafone RED ;

Vodafone RED 2015 года;

тарифов Vodafone Light +;

Vodafone ZAHID .

В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг в соответствии с условиями тарифа и не требует подключения.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Vodafone предлагает своим абонентам услугу – безлимитное пользование сервисом YouTube всего за 30 грн в месяц.

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