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"Vodafone Украина" сделает бесплатный доступ к соцсетям на время карантина

"Vodafone Украина" сделает бесплатный доступ к соцсетям на время карантина

Оператор мобильной связи компания “Vodafone Украина” на время карантина бесплатно предоставит своим клиентам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как воспользоваться услугой Online pass:

  • набрать комбинацию *316*1#.

Сколько будет действовать услуга:

  • в течение 28 дней с момента подключения;
  • после этого будет отключена.

Как проверить статус услуги:

  • с помощью USSD команды *316*2#.

Кому доступна услуга:

  • клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family;
  • Vodafone RED Extra;
  • Vodafone RED;
  • Vodafone RED 2015 года;
  • тарифов Vodafone Light +;
  • Vodafone ZAHID.

В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг в соответствии с условиями тарифа и не требует подключения.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Vodafone предлагает своим абонентам услугу – безлимитное пользование сервисом YouTube всего за 30 грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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