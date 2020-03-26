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Автопроизводитель Lamborghini начал изготавливать медицинские маски

Автопроизводитель Lamborghini начал изготавливать медицинские маски

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала производить защитные маски из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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В Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы изготавливать хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.

«В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день», — заявил президент компании Стефано Доменикали.

В Италии сейчас зафиксировано 105 792 случая заражения коронавирусом. 12 428 человек умерли, 15 729 выздоровели.

Коронавирус COVID-19: общая статистика 😷

По материалам hromadske.tv
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