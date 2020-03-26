Автопроизводитель Lamborghini начал изготавливать медицинские маски

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Итальянская компания Automobili Lamborghini начала производить защитные маски из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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В Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы изготавливать хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.
«В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день», — заявил президент компании Стефано Доменикали.
В Италии сейчас зафиксировано 105 792 случая заражения коронавирусом. 12 428 человек умерли, 15 729 выздоровели.
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