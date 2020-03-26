Могут ли отключать электроэнергию за долги во время карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Госэнергонадзор обратился к операторам систем распределения электроэнергии и электроснабжающим организациям с требованием не прекращать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Такие нормы прописаны в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
Что запрещено операторам и поставщикам электроэнергии:
Читайте также: В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ
В условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме провести коммунальные платежи.
Услуги по снабжению электрической энергией должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Вчера, 12:10 - 3020 24
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 2185 16
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтомВчера, 12:11 - 1837 7
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 6903 6
Георгий Губский: производство масок как возможность для бизнесаВчера, 14:33 - 1210 6
Доллар за 30? Прогнозы читателей Finance.ua относительно курса в апрелеВчера, 10:05 - 7904 5
Укрпочта советует по-новому оформлять отправленияВчера, 11:35 - 7289
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 6903 6
Пенсии могут проиндексировать раньшеВчера, 11:00 - 4485
Межбанк: вчерашние события должны сыграть сегодня за гривнуВчера, 11:14 - 3564
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаПозавчера, 14:10 - 1056
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4027 5
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15841 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 908
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7615 4