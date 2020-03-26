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Могут ли отключать электроэнергию за долги во время карантина

Могут ли отключать электроэнергию за долги во время карантина

Госэнергонадзор обратился к операторам систем распределения электроэнергии и электроснабжающим организациям с требованием не прекращать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Такие нормы прописаны в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Что запрещено операторам и поставщикам электроэнергии:

  • в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги;
  • Прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

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В условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме провести коммунальные платежи.

Услуги по снабжению электрической энергией должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий.

По материалам Finance.UA
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