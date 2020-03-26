Google прекратила продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

Издание AndroidPolice обратило внимание, что Google больше не продаёт смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Информация на сайте производителя гласит, что смартфонов нет в наличии.

Представитель Google подтвердил догадки AndroidPolice, заявив, что Google распродала остатки Pixel 3. Единственные смартфоны Google, доступные для заказа — 5,7-дюймовый Pixel 4 по цене от $799 и Pixel 4 XL, цена которого стартует с $899.

Pixel 3 и Pixel 3 XL поступили в продажу в октябре 2018 года. В основе устройств лежал процессор Qualcomm Snapdragon 845. Объём оперативной памяти составлял 4 Гбайт, а ёмкость встроенного накопителя могла составлять 64 или 128 Гбайт. Смартфоны серии Pixel 3 и по сей день являются весьма привлекательными для многих пользователей, поскольку их производительности достаточно для подавляющего большинства задач, а рыночная стоимость в два раза ниже текущих флагманов Google.