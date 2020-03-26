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BMW придумала руль, меняющий форму во время движения (фото)

BMW придумала руль, меняющий форму во время движения (фото)

Компания BMW разрабатывает рулевое колесо, способное механически изменять форму.

Патент трансформируемого органа управления обнаружило издание AutoExpress.

Новый руль, способный «превращаться» из круглого в овальный во время движения, нужен для предупреждения водителя о переходе от автономного режима управления к ручному.

Немецкую марку сподвигло на разработку механически трансформируемого руля исследование Стэндфордского университета, проведенное в 2017 году. Ученые протестировали две системы оповещений о переходе от автономного к ручному режиму движения – первая группа водителей испытывала роботизированное рулевое колесо с изменяемой геометрией, вторая группа опробовала традиционную систему светодиодной индикации.


Фото: Motor.ru

Оказалось, что механическая трансформация руля гораздо эффективнее визуальных предупреждений. Поскольку системы автономного вождения потребуют вмешательства водителя в экстренных ситуациях, время реакции на оповещение критически важно.


Фото: Motor.ru

Патент BMW – второй шаг к внедрению трансформируемых органов управления. В прошлом году баварская фирма поделилась подробностями о рулевом колесе полигональной формы, которое не загораживает панель приборов и облегчает процесс посадки/высадки из автомобиля. Теперь наработки закреплены документально.


Фото: Motor.ru

Ожидать, что инновационный руль дебютирует вместе с серийной версией BMW iNEXT в 2021 году не стоит: вероятно, технология станет обязательной для автомобилей немецкой марки через несколько лет.

По материалам motor.ru
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