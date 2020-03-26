Японцам прийдется получать права для управления дронами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство Японии планирует создать систему лицензирования для эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, когда рейсы находятся за пределами прямой видимости оператора.
Об этом изданию Kyodo сообщил источник из правительственных кругов.
Источник сообщает, что это предложение исходит из того, что правительство надеется на более широкое использование беспилотных транспортных средств для таких целей, как доставка предметов первой необходимости и лекарств или оказание помощи патрулям безопасности в районах со стареющим населением.
Лицензия, которая, как надеется правительство, будет введена в 2022 финансовом году, будет ограничена по возрасту и потребует от операторов сдачи письменного и практического экзамена. Лицензии будут действительны только в течение определенного периода времени и должны быть продлены. Незаконное использование дронов приведет к аннулированию или приостановлению действия лицензии.
По словам источников, частно-государственная группа, обсуждающая вопрос о том, как облегчить использование беспилотников, предложит систему лицензий в отчете, который должен быть выполнен во вторник. Правительство планирует завершить детали и представить законопроект о пересмотре закона о гражданской авиации в парламент в следующем году, сообщили они.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)Вчера, 08:03 - 10932 49
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Вчера, 12:10 - 2679 22
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 1906 12
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтомВчера, 12:11 - 1702 7
Георгий Губский: производство масок как возможность для бизнесаВчера, 14:33 - 1098 5
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)Вчера, 08:03 - 10932 49
Доллар за 30? Прогнозы читателей Finance.ua относительно курса в апрелеВчера, 10:05 - 6975 4
Укрпочта советует по-новому оформлять отправленияВчера, 11:35 - 5315
Пенсии могут проиндексировать раньшеВчера, 11:00 - 4236
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 3785 4
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаПозавчера, 14:10 - 996
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3997 5
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15768 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 902
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7587 4