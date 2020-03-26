По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,517 млн и 36,543 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 23), максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,87-27,88 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму 58,060 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5000 – 15 000

28,3000 – 7 000

28,0000 – 7 777

27,9500 – 35 000

27,9000 – 50 000

27,8500 – 33 333

27,8000 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8000 – 3 000

27,8400 – 35 000

27,8500 – 25 000

27,8500 – 33 333

27,8500 – 35 000

27,8500 – 30 000

27,8700 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9407 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7318 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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