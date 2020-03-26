Новый глава Минфина показал декларацию

Согласно декларации, которую новый глава Минфина Сергей Марченко 30 марта подал в качестве кандидата на пост министра, его семья владеет двумя квартирами в Киеве (84,6 кв. м и 40,3 кв. м) стоимостью 960 тыс. грн и 767,1 тыс. грн на момент покупки соответственно. Первой из квартир наполовину владеет лично он, а второй – его жена.

В собственности главы Минфина также имеется автомобиль марки Audi А6 2017 года выпуска стоимостью 1,5 млн грн (на момент приобретения).

Марченко задекларировал также такие доходы:

238,8 тыс. грн зарплаты по основному месту работы;

38,7 тыс. грн – пенсии;

223,8 тыс. грн зарплаты жены по основному месту работы;

10,3 тыс. грн социальных выплат сыну;

$10 тыс. наличных (находятся в собственности жены).

В 2019 году Марченко потратил 330,6 тыс. грн на обучение ребенка. Еще 873 тыс. грн составил лизинговый платеж за движимое имущество. Почти 167 тыс. грн ушло на частичное досрочное погашение задолженности по лизинговой сделке, а 65,8 тыс. грн – на услуги по администрированию и обслуживанию лизингового контракта.