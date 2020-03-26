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Французские автогиганты начнут производить аппараты искусственного дыхания

Французские автогиганты начнут производить аппараты искусственного дыхания

Французские автогиганты Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) в условиях пандемии коронавирусf начинают разработку и выпуск своих аппаратов ИВЛ.

Как сообщает радиостанция France Info, в стране ощущается сильный недостаток такого медицинского оборудования, которое широко применяется при лечении в реанимации больных COVID-19, пишет сайт “Сегодня”.

Согласно данным, полученным от представленных на Renault профсоюзов, выпуск аппаратов начнется уже на этой неделе. Для этого компания должна будет создавать ряд деталей на 3D-принтерах, ведь промышленное оборудование еще не готово. На первом этапе производитель будет выпускать по 350 аппаратов аппаратов искусственного дыхания в неделю.

Как только будет готово к использованию оборудование для литья под давлением, на Renault будет запущен конвейер. Одновременно компания ведет разработки новой модели аппарата искусственного дыхания. По сведениям France Info, выпуск такого остро необходимого оборудования начинает также корпорация PSA.

По материалам Сегодня
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