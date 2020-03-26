Бесплатные поездки для медиков – УНИКА присоединилась к инициативе Bolt

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Страховая компания «УНИКА» поддержала социальную инициативу сервиса пассажирских перевозок Bolt по предоставлению бесплатных поездок для медицинских работников. УНИКА вместе с другими представителями бизнеса, присоединившимися к программе, профинансирует поездки медработников через сервис Bolt.
Данная программа осуществляется при поддержке МОЗ Украины, администраций Киева и Львова, совместно с городскими лечебными учреждениями, оказывающими помощь при заболевании вируса COVID-19. Также, наряду с Bolt, в программе принимают участие другие сервисы по транспортным перевозкам. Всего, запланировано порядка 50 000 поездок. Фактически все они будут оплачены социально ответственными компаниями, и СК «УНИКА» – в их числе.«Мы считаем эту инициативу чрезвычайно важной и просто не могли остаться в стороне, – комментирует ситуацию Елена Улье, председатель правления Страховой компании «УНИКА» – Сегодня украинские медицинские работники рискуют жизнью ради каждого из нас, и как никто другой сами нуждаются в поддержке не просто словами, а и конкретными делами. Поэтому мы приняли решение оплатить часть поездок врачей и медицинских сестер через сервис заказа поездок Bolt. Кроме того, мы продолжаем сотрудничество с компанией Bolt, начавшееся в прошлом году, по страхованию от несчастного случая при ДТП пассажиров во время поездок с максимальной суммой покрытия до 1 млн. грн.»
«Перед обществом стоит множество задач, и решить их можно только совместными усилиями. Мы рады, что УНИКА присоединилась к нашей инициативе, это даст нам дополнительные возможности для транспортировки еще большего количества медиков», – комментирует региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.
Справка. УНИКА в Украине:
UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании «УНИКА» и «УНИКА Жизнь», центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания «УНИКА» обладатель Customer’s Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.
UNIQA Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии и Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Около 20 000 сотрудников и эксклюзивных партнеров по продажам обслуживают более 10,1 миллиона клиентов в 18 странах. UNIQA является второй по величине страховой группой в Австрии с долей рынка более 21%. UNIQA работает на 15 рынках в растущем регионе ЦВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Косово, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия и Украина. UNIQA Group также включает страховые компании в Швейцарии и Лихтенштейне.
Информация о Bolt:
Компания Bolt (ранее известная как Taxify) — ведущая европейская платформа для заказа поездок, цель которой сделать поездки по городу проще, быстрее и надежнее.
Компанию Bolt основал Маркус Виллиг в 2013 году. Она стала наиболее быстрорастущей платформой для организации поездок в Европе и Африке. Ее инвесторы Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус.
У Bolt – 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира: www.bolt.eu.
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