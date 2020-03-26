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Укрпочта советует по-новому оформлять отправления

Укрпочта советует по-новому оформлять отправления

Укрпочта рекомендует предварительно оформлять отправления онлайн, чтобы сократить время пребывания в отделении для безопасности в связи с распространением коронавируса.

Об этом Укрпочта сообщила в FACEBOOK.

Как это сделать:

  • или мобильном приложении Укрпочты;
  • создать свое отправление онлайн;
  • показать его номер работнику почты.

В компании добавляют, что таким образом клиенты будут проводить минимум времени в отделении и получат максимальное удобство при отправлении.

Ранее Finance.ua сообщал, что с 23 марта и до конца действия карантина услуга Укрпочты “С карты домой» предоставляется без комиссии.

Услуга «С карты домой» предусматривает: возможность сделать денежный перевод онлайн тому, кто не имеет карточного счета, в любой населенный пункт Украины; получить денежный перевод наличными можно в отделении Укрпочты или непосредственно забрать у почтальона, который доставит перевод домой.

Справка Finance.ua:

  • С 12 марта по 3 апреля 2020 года включительно компания частично меняет условия доставки, вручения и хранения почтовых отправлений «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox».
По материалам Finance.UA
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