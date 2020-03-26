Укрпочта советует по-новому оформлять отправления

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрпочта рекомендует предварительно оформлять отправления онлайн, чтобы сократить время пребывания в отделении для безопасности в связи с распространением коронавируса.
Об этом Укрпочта сообщила в FACEBOOK.
Как это сделать:
В компании добавляют, что таким образом клиенты будут проводить минимум времени в отделении и получат максимальное удобство при отправлении.
Ранее Finance.ua сообщал, что с 23 марта и до конца действия карантина услуга Укрпочты “С карты домой» предоставляется без комиссии.
Услуга «С карты домой» предусматривает: возможность сделать денежный перевод онлайн тому, кто не имеет карточного счета, в любой населенный пункт Украины; получить денежный перевод наличными можно в отделении Укрпочты или непосредственно забрать у почтальона, который доставит перевод домой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)4 ч. назад - 6363 49
"Прекратите пребывать в иллюзиях": Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры (видео)Вчера, 14:13 - 2047 17
Украина может получить финансовую помощь минимум $10 млрд - ЗеленскийВчера, 12:14 - 1413 7
Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маскиВчера, 19:44 - 1786 6
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом30 мин. назад - 275 4
Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)Вчера, 17:04 - 10572 1
J.P. Morgan спрогнозировал уровень ВВП и курс гривны до конца годаВчера, 20:01 - 7672 1
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)4 ч. назад - 6363 49
Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнесаВчера, 15:00 - 4605 1
Межбанк: как голосования в Раде повлияли на курсВчера, 18:37 - 4200 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаВчера, 14:10 - 631
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3767 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15315 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 860
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7481 4