Укрпочта советует по-новому оформлять отправления

Укрпочта рекомендует предварительно оформлять отправления онлайн, чтобы сократить время пребывания в отделении для безопасности в связи с распространением коронавируса.

Об этом Укрпочта сообщила в FACEBOOK .

Как это сделать:

оформлять отправления в личном кабинете

или мобильном приложении Укрпочты;

создать свое отправление онлайн;

показать его номер работнику почты.

В компании добавляют, что таким образом клиенты будут проводить минимум времени в отделении и получат максимальное удобство при отправлении.

Ранее Finance.ua сообщал, что с 23 марта и до конца действия карантина услуга Укрпочты “С карты домой» предоставляется без комиссии.

Услуга «С карты домой» предусматривает: возможность сделать денежный перевод онлайн тому, кто не имеет карточного счета, в любой населенный пункт Украины; получить денежный перевод наличными можно в отделении Укрпочты или непосредственно забрать у почтальона, который доставит перевод домой.

Справка Finance.ua: