Экономический кризис и нестабильные рынки: Минфин второй раз за месяц отказался от заимствований

Министерство финансов Украины отменило проведение традиционного еженедельного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) ввиду нестабильной ситуации на финансовых рынках.

Соответствующее объявление появилось на сайте Минфина.

Отмененный аукцион, который должен был состояться 31 марта, стал уже вторым за последний месяц. Причиной этого является стремительное падение спроса на украинские государственные облигации из-за начала нового экономического кризиса в мире.

«Минфин по результатам проведенных в ходе веб-конференции консультаций с первичными дилерами, сообщает о том, что 31 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться», – сообщают в Минфине.

Последний раз Минфин отменял аукцион по продаже ОВГЗ 10 марта, в ходе обвала на мировых финансовых рынках. После этого правительство провело 2 аукциона – 17 и 24 марта, во время которых продало краткосрочные валютные облигации и привлекло в бюджет эквивалент 1,9 миллиарда гривен и 24,8 миллиарда гривен.

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