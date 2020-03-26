Экономический кризис и нестабильные рынки: Минфин второй раз за месяц отказался от заимствований

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство финансов Украины отменило проведение традиционного еженедельного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) ввиду нестабильной ситуации на финансовых рынках.
Соответствующее объявление появилось на сайте Минфина.
Отмененный аукцион, который должен был состояться 31 марта, стал уже вторым за последний месяц. Причиной этого является стремительное падение спроса на украинские государственные облигации из-за начала нового экономического кризиса в мире.
«Минфин по результатам проведенных в ходе веб-конференции консультаций с первичными дилерами, сообщает о том, что 31 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться», – сообщают в Минфине.
Последний раз Минфин отменял аукцион по продаже ОВГЗ 10 марта, в ходе обвала на мировых финансовых рынках. После этого правительство провело 2 аукциона – 17 и 24 марта, во время которых продало краткосрочные валютные облигации и привлекло в бюджет эквивалент 1,9 миллиарда гривен и 24,8 миллиарда гривен.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)4 ч. назад - 6363 49
"Прекратите пребывать в иллюзиях": Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры (видео)Вчера, 14:13 - 2047 17
Украина может получить финансовую помощь минимум $10 млрд - ЗеленскийВчера, 12:14 - 1413 7
Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маскиВчера, 19:44 - 1786 6
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом27 мин. назад - 275 4
Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)Вчера, 17:04 - 10572 1
J.P. Morgan спрогнозировал уровень ВВП и курс гривны до конца годаВчера, 20:01 - 7672 1
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)4 ч. назад - 6363 49
Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнесаВчера, 15:00 - 4605 1
Межбанк: как голосования в Раде повлияли на курсВчера, 18:37 - 4200 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаВчера, 14:10 - 631
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3767 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15317 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 861
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7481 4